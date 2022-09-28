У відеороботі дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника постала перед шанувальниками у пристрасному та діловому образі.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника часто радує користувачів мережі своєю присутністю в соцмережах. Звичайно ж, вона не забуває показати своїх коханих чоловіка та трьох синів. Цього разу Христина Решетник у Instagram вона похвалилася новим образом, який обрала для робочих буднів.

І ось – новий неймовірно яскравий образ. Христина Решетник показала лук у темно-синіх джинсах та яскраво-червоному піджаку із золотими гудзиками. Під низ вона одягла білу сорочку. Як макіяж вона використовувала нюдові тони, зробивши акцент на очах. На опублікованих кадрах вона прогулялася із папкою в руках та звернулася до українців.

"Я Христина Решетник, мама трьох дітей, і я все встигаю. Я впевнена, що в тебе так теж вийде. І пам'ятайте, що такий складний для всіх час, дуже важливо працювати, підтримуючи економіку України, і найголовніше - допомагати ЗСУ" , – звернулася Христина Решетник.

Шанувальники назвали Христину Решетник чарівною красунею і написали в коментарях: "У тебе сотні тисяч супер сил, ти супер жінка", "Краща lady in red", "Який чоловік поруч, така і жінка", "Просто Королева", "Ви приклад для жінок».

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.



