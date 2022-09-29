Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружений з актрисою Сніжаною, з якою познайомився у театрі. У зіркової пари двоє спільних дітей - Веселіна та Єлисей. Також у Сніжани є син від минулих стосунків – Артур. Дружина Бабкіна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку до Інстаграма, де ділиться з фанами всім цікавим. А на цей раз Сніжана повернулася після відсутності, розповівши цікаве.

"Повертаюся до Інстаграм. Але це не точно...

Такі фотографії любить моя дочка. Вона мені каже - Коли фоткаєш мене, тряси телефон, щоб знімок був розмитий. Нові тренди.

Виходить, що я в трендах, бо мене дуже «розмило» за останні півроку… Жодних планів. Приймаю форму води та пливу за течією. Найкраще, що я можу зробити для себе, – це з Довірою прожити своє Сьогодні.

Як ви?", - написала Сніжана.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Рада вас бачити", "І ми як вода", "Роблю все, що можу зробити у своєму сьогодні".

Нагадаємо, Бабкін розповів про наболіле і зачеплення українців за живе

А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна, яка отримує у Німеччині 1500 євро на сім'ю, показала, від чого не може відмовитись

Також Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна показала чим доводиться займатися, щоб виживати на виплати в Німеччині



