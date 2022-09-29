Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который замужем за актрисой Снежаной, с которой познакомился в театре. У звездной пары двое совместных детей - Веселина и Елисей. Также у Снежаны есть сын от прошлых отношений - Артур. Жена Бабкина, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Снежана вернулась после отсутствия, рассказав интересное.

"Возвращаюсь в Инстаграм. Но это не точно...

Такие фото любит моя дочь. Она мне говорит – Когда фоткаешь меня, тряси телефон, чтобы снимок был размыт. Новые тренды.

Выходит, что я в трендах, потому что меня очень «размыло» за последние полгода… Никаких планов. Принимаю форму воды и плыву по течению. Лучшее, что я могу сделать для себя – это с Доверием прожить свое Сегодня.

Как вы?", - написала Снежана.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Рада вас видеть", "И мы как вода", "Делаю все, что могу сделать в своем сегодня".

Напомним, Бабкин рассказал о наболевшем и задел украинцев за живое

А еще Politeka писала, что жена Бабкина, получающая в Германии 1500 евро на семью, показала, от чего не может отказаться

Также Politeka сообщала, что жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать на выплаты в Германии



