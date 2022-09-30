Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться емоціями. Цього разу артистка вирішила висловитися з приводу нових та довгоочікуваних зйомок, яких їй давно не вистачало.
«Зйомка йде вже цілу годину, а ми ще нічого вам не показали! Тому що ми тут творимо… Катюша таке вигадала! Таке витворяє, вигадали такі кадри…
Катю, що ти робиш зі мною? Взяла мене і розділу! Зробила так, що я ходила майже гола» – жартівливо обурилася Ганна. Потім артистка представила дуже провокативний кадр, не приховуючи пишні форми у глибокому та відкритому декольті.
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Також на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка розкрила свої секрети догляду за обличчям.
"Це не швидко, але дуже корисно!" Саліванчук.
Нагадаємо, що дружина продюсера "Квартал 95" підкорила фігурою разом із значним декольте.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" знайшла спосіб, як задовольнити українців.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" похвалилася новими процедурами для схуднення.