Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится эмоциями. В этот раз артистка решила высказаться по поводу новых и должгожданных съемок, которых ей давно не хватало.

«Сьемка идет вот уже целый час, а мы еще ничего вам не показали! Потому что мы тут творим… Катюша такое придумала! Такое вытворяет, придумали такие кадры…

Катя, что ты делаешь со мной? Взяла меня и раздела! Сделала так, что я ходила почти голая» - шутливо возмутилась Анна. Затем артистка представила весьма провокативный кадр, не скрывая пышные формы в глубоком и открытом декольте.

Также на на своей странице в Instagram 37-летняя артистка раскрыла свои секреты ухода за лицом.

"Это не быстро, но очень полезно 💛💙Я до 30 думала, что платье или обувь - это важнее, но я ошибалась 🙈Не совершайте мои ошибки, следите за собой и вкладывайтесь в себя и в свое лицо и тело!", - подчеркнула Саливанчук.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

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