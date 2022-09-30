Популярна актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про те, як тримати себе у формі.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, а також учасниця шоу "Холостячка" та переможниця танцювального шоу. Артистка звикла звертати увагу на себе та дивувати розповідями про життя.

«Ми всі приходимо у цей світ, щоб стати кращими. Але іноді «стати краще» схоже на нескінченність американських гірок… Пишу, бо знаю, як це.

Мій шлях до відповідей був довгим, а запит сильним. І я впевнена, що це все життя. Але зараз хочу ділитися тим, що вже є. І ці інструменти, які я одного разу набула, – повністю перевірені особистим досвідом. Я покажу вам новий, великий добрий шлях, але поки що почнемо з малого...» – поділилася Ксенія.

У мережі відреагували:

«Супер🔥; 😍Якраз те що треба👏; Класно хочу; 👍я в Нірвані ❤️; Спасибі ❤;але так хочеться світу 😢; Молодець 👏; Вау🔥 Дуже круто😻😻; Муза 🌹».

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