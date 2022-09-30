Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – Машу та Алісу. 17-річна Маша нещодавно закінчила школу і вже вступила на навчання до Лондона. Маша вирішила піти стопами мами і навіть стала солісткою молодіжної панк-рок групи. Не забуває донька Полякова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Чекаю на запитання про Лондон", - написала Маша.
"Як тобі навчання, все вдається. Чому саме вирішила вступати за кордон? На кого ти вчишся?", - спитав фанат.
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"Навчання ще не почалося, а за кордон поступило тому, що хотіла найкращу освіту", - написала Маша.
Після цього зірка поскаржилася на лондонську погоду.
"Що я можу вам сказати. Я ненавиджу лондонську погоду. По-перше, що цей чортовий дощ. А по-друге, типу, я така у спідниці, тому що у нас тепло, хвилин 15 тому, а тепер холодно і я не можу передати, як тут зараз холодно", - сказала Маша.
Нагадаємо, донька Полякової показала, якими українськими гостинцями радує лондонських одногрупників.
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