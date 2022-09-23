Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое дочерей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь уже отправилась на учебу в Англию, пойдя по стопам звездной мамы. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз дочь Поляковой опубликовала забавную шутку.

"Когда за границей слышишь русский и думаешь пойти ударить или обнять", - написала Маша в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"+1 причина перейти на украинский", "Крикнуть "Слава Украине", "С каких пор это Поляковы, в том числе Мария, говорят на украинском?", "Вот почему важно говорить по-украински. Язык это граница", "Короче говоришь кому-то если ты с кем-то, или просто типа по телефону: Смотри какой москаль ушел, или тут один москаль веков гадко. Наши сразу: Шо?", "Ух, не знала, что Поляковы на украинском говорят. Вам не неудобно", "А сама с мамой".

Напомним, 17-летняя дочь Поляковой затронула пикантную тему, возмутив украинцев

А еще Politeka писала, что Оля Полякова показала условия в общаге Лондона, где учится дочь

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как проводит время с дочерью в Лондоне