Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграм він звернувся до українців.

«Ми не скасували «Холостяк», ми змістили прем'єру на жовтень у зв’язку з тими подіями, які відбуваються в Україні. Ми поважаємо та цінуємо нашого глядача та захоплюємося нашими військовими», - розповів Решетник на відео.

Він наголосив, що прем'єра шоу «Холостяк-12» обов'язково відбудеться цього року.

До речі, новий сезон шоу "Холостяк" мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення Росії. Потім запуск реаліті-шоу запланували на 30 вересня, але на день прем'єри представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ.

Українці миттєво почали обговорювати звернення Решетника. Цікаво, що у коментарі до ведучого прийшов головний герой Алекс Топольський і почав вимагати, щоб розкрили інтригу.

"Гриша, ти краще нам відразу скажи, з ким Холостяк залишився? Мучите нас усіх тут..)", - пожартував він.

"Зараз, зараз не ті часи, щоб щось відкладати. Тим більше, що матеріал знятий",

"Я дивитимуся, зрозуміло, що шоу було знято до війни",

"Навіть у самій Франції я дуже чекаю на прем'єру, щоб подивитися хоча б в інтернеті, якщо на телевізорі не виходить", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео із дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник вразив кадрами із сестрою та її чоловіком-нардепом.