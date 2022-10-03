Зокрема, Jerry Heil замінила текст пісні Олега Винника та заспівала про те, як у Києві під виття сирен усі йдуть на гору Щекавиця.

Як повідомляє Politeka.net, після загроз путіна про застосування ядерної зброї українці не злякалися, а почали жартувати про оргію на Щекавиці. З цього приводу вже є безліч смішних мемів, але співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) пішла ще далі і перепела переробила хіт Олега Винника у запальну пісню про Щекавицю. Відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Зокрема, Jerry Heil замінила текст пісні Олега Винника та заспівала про те, як у Києві під виття сирен усі йдуть на гору Щекавиця. Співачка також використала мелодію з гучного хіта артиста та наклала на неї свої слова.

У тексті виконавиця заспівала про своєрідне єднання українського народу та позитивне мислення навіть на тлі війни.

"Щекавиця у всіх мемах і щілинах, не могла обійти стороною)) кинь тим, хто в темі. А хто не в темі – тому ще й меми кинь)", - підписала відео Jerry Heil.

У коментарях українцям сподобалася пісенька співачки і вони залишили похвальні коментарі під відео: "Краще, ніж оригінал", "Пушка", "Дуже крутий голос разів двадцять слухав", "Це розрив".

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