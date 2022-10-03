Як пише Politeka.net, Софія Ротару – популярна українська співачка, яка стала національною легендою України. У артистки є племінниця - Соня Хлябич, яка пішла її стопами і стала співачкою, випустивши два міні-альбоми. А нещодавно племінниця заявила, що офіційно завершує проект Соня Кей (під таким сценічним ім'ям виступала племінниця Ротару). Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила згадати фотосесію, яку робила 5 років тому.

"Як давно це було. Спогади. 3 жовтня 2017 року", - написала Соня, показуючи стильний образ у чорному міні.

"Дякую неймовірним людям", - написала Соня під постом, про який згадувала.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дуже красиво", "Найкраще твоє фото", "Вогонь".

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