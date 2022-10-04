Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, що робив би, якби очікував на смерть.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор та зірка "Майстер Шеф". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться як рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала свої думки про те, що робив би в останній день життя.

Що б я зробив, якби знав, що завтра кінець світу?

Точно не стояв би в черзі годинником по ДаблЧизбургеру Меню

Якщо вже стояти, то за Макфлурі) Хоча і тут я теж жартую

Думаю, це точно був би дзвінок мамі

Ще один вечір з коханою, де я зважився б сказати все

Ще раз прогулятися в ірпенських соснах із Лупітою

Дозволити філософським думкам зайти в голову і проаналізувати, чи я прожив своє життя так, щоб добрих справ було більше, ніж поганих? Чи можу я зробити більше?", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Екторе, мені потрібні такі протигази", "Так може варто вже сказати своїй коханій все? І не чекати кінця світу)", "Я б 1000000% провела день із сином. Не випускала б його з обіймів".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт корисного десерту.

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