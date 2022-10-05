Нагадаємо, після відходу з життя Руслани Ігор Ісаков вирішив допомогти дівчинці або хлопчику, який «хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі».

«Я відкрив нову карту, вже й закинув на неї перші 10 000... давайте зробимо добро для Русі, але всі гроші я передам якійсь зовсім не знайомій дитині», - розповідав Ігор про свою ідею.

На його заклик відгукнулися багато людей. І ось вдівець Руслани Писанки повідомив про дитину, якій він буде допомогати.

«Друзі, мої найкращі... я знайшов нашу дівчинку. Це було довго по багатьом причинам... але наші з вами гроші вже почали допомагати лікувати... тож, молимось за здоров'я нашої Златочки», - повідомив Ігор.

У Злати гострий лімфобластний лейкоз - це злоякісне захворювання кісткового мозку. В лікарні дитина знаходиться з 28 травня.

«Коли нам озвучили діагноз нашої донечки, я думала, що це все... У нас вона довгоочікувана, через 13 років спільного життя, нам Боженька подарував нашу дівчинку, і цей вирок був для нас страшним, але коли почула, що він лікується, я змирилася і трохи навіть заспокоїлась. Було дуже важко перший місяць, коли на дворі літо, і всі дітки на вулиці,а твоя дитина в лікарні, постійні наркози,бо потрібно брати пункцію кісткового мозку на аналіз, переливання крові,введення тромбоцитів, антибіотики, встановлення порта...Мені здавалося це не справедливим, але рівно через місяць я прийняла цю ситуацію ,такою яка вона є, бо по-іншому ніяк», - процитував Ігор розповідь мами Злати.

У коментарях до допису українці бажають дитині швидкого одужання і дякують Ігорю за небайдужість.

Нагадаємо, життя Руслани Писанкі обірвалося на 57-році у Німеччині, де вона лікувалася. Як виявилося, у відомої телеведучої та актриси був рак, але про це майже ніхто не знав.

Весною цього року Писанка поховала найріднішу людину – маму.

Раптова смерть Руслани Писанки, яка розповідала про «свою війну» лише найближчим, приголомшила і її колег, і глядачів.