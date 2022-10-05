Повномасштабна війна застала українського репера Потапа в Іспанії. Артист 7 місяців не з'являвся на батьківщині, але нещодавно вирішив повернутись і одразу ж кинувся виправдовуватися, чому так довго сидів за кордоном.
У своїх Instagram-Stories Потап опублікував фото контракту добровольця територіальної оборони. Як пояснив артист, увесь цей час він "заочно" служив у ТРО.
Заяви Потапа викликали шквал глузувань та хейту в інтернеті.
Не пройшов повз відомий співак Коля Серга, який справді захищає нашу батьківщину у складі Збройних сил України.
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Коля Серга із суто одеським гумором підколов репера Олексія Потапенка.
Я довго думав, чому Потап повернувся. Тепер зрозумів. Тому що він у ТРО на заочному, а зараз почалася сесія», – пожартував артист у телеграм-каналі.
Нагадаємо, на відео показали, як зустрічали Потапа українці після повернення на батьківщину: "Ну яка може бути реакція?"
А ще Politeka повідомляла, що Потап повернувся в Україну і показав докази, що він перебуває в територіальній обороні.
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