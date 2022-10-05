Христина Решетник вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи передплатників.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника часто радує користувачів мережі своєю присутністю в соцмережах. Звичайно ж, вона не забуває показати своїх коханих чоловіка та трьох синів. Цього разу Христина Решетник у Instagram похвалилася новим образом, який підкреслив її струнку фігуру.

Вона вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи передплатників. На цей раз Христина Решетник обрала для своїх модних експериментів новий елемент – шкіряну куртку. Така модель вдало впишеться в гардероб будь-якої красуні вже зовсім скоро.

Образ дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника обрала нехитрий, поєднавши головні складові вдалого кежуал-лука: міні-спідницю, топ і куртку-косуху. Оригінальним його зробили деталі та вибір речей.

"Сучасна жінка має бути трохи божевільною. Так ось – мені здається, що я така)) яка має мільйон планів, що навіть чоловік від них часом у шоці", - написала Христина Решетник у підписі.

У коментарях до фото зібралося багато компліментів для Христини та її шикарного образу: "Ви класні, і завжди на позитиві", "Ви супер молодці та круті", "Я від вас у захваті!", "Бойова красуня", "На стилі" .

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

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