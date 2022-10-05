Кристина Решетник умеет составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника часто радует пользователей сети своим присутствием в соцсетях. Конечно же, она не забывает показать своих любимых мужа и троих сыновей. В этот раз Кристина Решетник в Instagram похвасталась новым образом, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Она умеет составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков. В этот раз Кристина Решетник выбрала для своих модных экспериментов новый элемент – кожаную куртку. Такая модель однозначно удачно впишется в гардероб любой красотки уже совсем скоро.

Образ жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника выбрала незамысловатый, соединив главные составляющие удачного кэжуал-лука: мини-юбку, топ и куртку-косуху. Оригинальным его сделали детали и выбор вещей.

"Современная женщина должна быть немного безумной. Так вот – мне кажется, что я такая)) которая имеет миллион планов, что даже мужчина от них порой в шоке", - написала Кристина Решетник в подписи.

В комментариях к фото собралось много комплиментов для Кристины и ее шикарного образа: "Вы классные, и всегда на позитиве", "Вы супер молодцы и крутые", "Я от вас в восторге!", "Боевая красотка", "На стиле".

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