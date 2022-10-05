Співачка Оля Цибульська зазначила, що на позитивні думки її наштовхнув простий лист горіхового дерева, який залетів їй в автомобіль.

Як повідомляє Politeka.net, мешканці Київщини сьогодні за ніч чули кілька повітряних тривог, адже країна-агресор атакувала дронами Білу Церкву на Київщині. Зокрема сьогодні вночі, 5 жовтня, росія атакувала Київщину дронами-камікадзе. Після неспокійної ночі українська співачка Оля Цибульська записала звернення на своїй сторінці до Instagram.

Співачка зазначила, що на позитивні думки її наштовхнув простий лист горіхового дерева, який залетів до неї в автомобіль.

"До мене в машину залетів листок і нагадав, що на вулиці вже осінь і є в житті речі, які стабільні і не змінюються. Речі, які роблять нас щасливими навіть тоді, коли дуже болить, як після сьогоднішньої ночі. Нехай у нас вдома завжди пахне романтичним осіннім листям, а не смердючими орками з росії”, - розповіла Оля Цибульська.

Варто зазначити, що Ольга Цибульська народилася 1985 року у Рівненській області. 2007 року у складі дуету стала переможницею шоу "Фабрика зірок" на "Новому каналі". Сольну кар'єру артистка розпочала 2009-го.

У жовтні 2020 року співачка презентувала перший альбом "По барабану", присвятивши його своєму 35-річчю.

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