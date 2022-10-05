Виконавець Артем Пивоваров зазначив, що терпляче чекав на звільнення Вовчанська, оскільки не міг забрати рідних.

Мати українського співака Артема Пивоварова провела шість місяців в окупації на Харківщині. Лише нещодавно українським захисникам вдалося звільнити Вовчанськ від російських окупантів. Виконавець у програмі "Сніданок з 1+1" розповів деякі подробиці про звільнення рідної людини та розкрив, що тоді відчув.

Співак розповів, що зараз із його мамою та іншими родичами все гаразд і завдяки добрим небайдужим українцям увесь час він був із рідними на зв'язку.

"Хочу подякувати підрозділу "Кракен", хлопцям з Харкова, з якими ми весь час підтримували зв'язок. І ми їх, по можливості, матеріально забезпечували. Вони були зі мною на зв'язку і говорили: "Так, ми вже в Куп'янську, ще трохи, почекай". І я щодня, не спав, чекав на офіційну новину. Це не передати словами, що відчував, коли дивився відео", - сказав Артем Пивоваров .

Виконавець зазначив, що терпляче чекав на звільнення Вовчанська, оскільки не міг забрати рідних. Артем Пивоваров щодня читав новини та сподівався на деокупацію Харківської області та нарешті дочекався.

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