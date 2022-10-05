Мама украинского певца Артема Пивоварова провела шесть месяцев в оккупации на Харьковщине. Лишь недавно украинским защитникам удалось освободить Волчанск от российских оккупантов. Исполнитель в программе "Сніданок з 1+1" рассказал некоторые подробности об освобождении родного человека и раскрыл, что тогда почувствовал.
Певец рассказал, что сейчас с его мамой и другими родственниками все в порядке и благодаря добрым неравнодушным украинцам все время он был с родными на связи.
"Хочу поблагодарить подразделение "Кракен", ребят из Харькова, с которыми мы все время поддерживали связь. И мы их, по возможности, материально обеспечивали. Они были со мной на связи и говорили: "Да, мы уже в Купянске, еще немного, подожди". И я каждый день, не спал, ждал официальную новость. Это не передать словами, что чувствовал, когда смотрел видео", - сказал Артем Пивоваров.
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Исполнитель отметил, что терпеливо ждал освобождения Волчанска, поскольку не мог забрать родных. Артем Пивоваров каждый день читал новости и надеялся на деоккупацию Харьковской области и наконец дождался.
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.