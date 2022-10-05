Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Надя Дорофєєва вже повернулася з Європи, де давала з колегами благодійні концерти для допомоги українцям. На цей раз артистка поскаржилася на свій профіль в Інстаграм.
Надя опинилася у лазні через активне висвітлення ситуації у країні. Це не перший випадок, коли Інстаграм блокує пости українських зірок через поширення інформації про звірства, які творять російські злочинці.
«Продовжую бути у тіньовому лазні через публікації про війну. Але мені здається, що у лазні мають бути мовчазні» - додала Надя.
Шанувальники підтримали її висловлювання:
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«У бан мовчить 👿👿; Багато зараз зірок у тіньовому лазні не справедливо. 😢; Рідна Україна переможе ❤️; У твоїй душі ...; Думи, думи мої; Україна сильна країна та обов'язково переможе ❤️; не справедливо 💔; як же хочеться швидше за мир 🇺🇦💔; Все правильно сказала ❤️; Все буде добре 🇺🇦».
"Я рада, що повернувся "Голос країни" і хоча б на пару годин зможе переключити глядачів, відірвати від важких новин, зарядити музикою! Як тренер, я щаслива, що ви нарешті познайомитеся з моєю командою талановитих та творчих. Сподіваюся, що наші учасники нададуть вам крила та сили триматися та йти вперед!", - раніше висловилася Надя про зйомки у продовженні "Голосу".
Нагадаємо, що новий бойфренд Дорофєєвої показав співачку в "вбранні Єви".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.
Також Politeka писала, що Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.