Як повідомляє Politeka.net, співачка Оля Цибульська підготувала романтичний і чутливий хіт "Мінає день", де закликає любити і кохати навіть у найтемніші часи для країни. У відео можна побачити правдиве листування закоханих, де чоловіки воюють на фронті, а вдома на них чекають дівчата. Кадрами співачка поділилася у своєму Instagram.



Перед виходом кліпу Оля Цибульська зібрала у підписників їхнє реальне листування в період війни. Там жінки та дівчата переживають за своїх коханих, що воюють із російськими військами. На фоні також можна побачити фотографії пар, які були разом щасливі, доки на територію України не вдерлася росія.

"Кліп "Минає день", що вийшов в березні зібраний з ваших фото і відео, а головне - з ваших реальних переписок. Кожне смс, кожне слово і зізнання - фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги", - відмітила Оля Цибульська.

Співачка зазначила, що тепер буде знятий фільм "Лушайся онлайн" про це - про непохитний зв'язок українців один з одним. Команда фільму пропонує ділитися своїми важливими листуваннями останніми місяцями. Вони збирають такі основні повідомлення у себе на сторінці.

Користувачі мережі в коментарях похвалили ідею кліпу та майбутнього фільму: "Коли переможемо, читатимемо наші листування, це з нами назавжди!", "Прекрасна ідея", "Дуже креативна ідея", "Крута ідея, і милі слова", "Як сильно ".

Нагадаємо, що Оля Цибульска після визволення батьків з окупації загриміла в лікарню.

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