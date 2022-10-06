Як повідомляє Politeka.net, орієнтовно о п'ятій ранку 6 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. Росіяни випустили сім ракет до центру міста. Потрапили до житлових будинків. Наразі завали розбирають рятувальники. Відомо, що 21 особу з пораненнями різного ступеня тяжкості врятували рятувальники ДСНС.
Дружина українського телеведучого Григорія Решетника була вражена після цієї події. Христина Решетник опублікувала свою реакцію на сторінці в Instagram-stories.
Дружина українського телеведучого Григорія Решетника опублікувала страшні кадри з місця обстрілу. На них можна побачити зруйнований багатоповерховий житловий будинок - через ракетний удар стався обвал з останнього по перший поверх. Рятувальники досі шукають під завалами людей.
"Ну скоти. Просто по мирних жителях б'ють, які сплять. Такий розпач у сусіда, безсилля, що можуть вони лише одне – обстрілювати мирне населення. ЗСУ – ми віримо у вас", – написала Христина Решетник.
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Варто зазначити, що голова Запорізької ОВ Олександр Старух попередив про можливість повторних ракетних ударів. Влада області закликає людей під час повітряних тривог перебувати у укриттях та не виходити на вулицю.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.