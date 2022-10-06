Как сообщает Politeka.net, ориентировочно в пять утра 6 октября российские военные обстреляли Запорожье. Россияне выпустили семь ракет в центр города. Попали в жилые дома. Сейчас завалы разбирают спасатели. Известно, что 21 человека с ранениями разной степени тяжести спасли спасатели ГСЧС.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника была поражена после этого события. Кристина Решетник опубликовала свою реакцию на странице в Instagram-stories.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника опубликовала страшные кадры с места обстрела. На них можно увидеть разрушенный жилой многоэтажный дом - из-за ракетного удара произошло обрушение с последнего по первый этаж. Спасатели все еще ищут под завалами людей.

"Ну скоты! Просто по мирных жителях бьют, которые спят. Такое отчаяние у соседа, безсилие, что могут они только одно - обстреливать мирное население. ВСУ - мы верим в вас", - написала Кристина Решетник.

Стоит отметить, что глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил о вероятности повторных ракетных ударов. Власти области призывают людей во время воздушных тревог находиться в укрытиях и не выходить на улицу.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.