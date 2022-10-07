Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника часто радує користувачів мережі своєю присутністю в соцмережах. На цей раз Христина Решетник продемонструвала милі фото з чоловіком, якими багатодітна мама показала наскільки однаково вони з Григорієм думають. Знімки з'явилися у Instagram-stories.
Зокрема, виявилося, що подружжя одягло схожі костюми. При цьому вони навіть не змовлялися.
Христина Решетник обожнює брючні костюми всіх кольорів веселки, а цього разу обрала вбрання приглушеного темного відтінку, який їй дуже личить. Приталений жакет та широкі штани з високою посадкою та зав'язками на поясі вона доповнила класичною білою сорочкою. Останні деталі модного лука - сумка через плече та годинник. Волосся вона розпустила і вирівняла. Макіяж виконала досить непомітний, злегка підкресливши губи та очі.
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Григорій Решетник вибрав схоже вбрання, яке складалося з піджака, штанів та білої сорочки. Навіть колірна гама така сама, як у його дружини.
"Не домовлялися та одяглися! Ось, що означає 14 років разом, читаю навіть його думки!", - зазначила у підписі Христина Решетник.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.