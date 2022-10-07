Григорий и Кристина Решетники надели похожие костюмы. При этом они даже не сговаривались.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника часто радует пользователей сети своим присутствием в соцсетях. В этот раз Кристина Решетник продемонстрировала милые фото с мужем, которыми многодетная мама показалага насколько одинаково они с Григорием думают. Снимки появились в Instagram-stories.

В частности, оказалось, что супруги надели похожие костюмы. При этом они даже не сговаривались.

Кристина Решетник обожает брючные костюмы всех цветов радуги, а в этот раз выбрала наряд приглушенного темного оттенка, который ей очень к лицу. Приталенный жакет и широкие брюки с высокой посадкой и завязками на поесе она дополнила классической белой рубашкой. Последние детали модного лука - сумка через плечо и часики. Волосы она распустила и выпрямила. Макияж выполнила достаточно незаметный, слегка подчеркнув губы и глаза.

Григорий Решетник выбрал похожий наряд, который состоял из пиджака, брюк и белой рубашки. Даже цветовая гамма такая же, как у его жены.

"Не договаривались и оделись! Вот, что значит 14 лет вместе, читаю даже его мысли!", - отметила в подписи Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

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