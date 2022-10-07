Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча дуже рідко ділиться фотографіями членів своєї родини, включаючи рідного молодшого брата. Але в день народження Володимира Осадчого вона зробила виняток та опублікувала у Instagram-stories їхнє спільне фото.
7 жовтня день народження відзначає рідний брат зірки Володимир. На честь цієї події, в особистому обліковому записі в Інстаграм-сториз Катерина Осадча поділилася фотографією, зробленою відносно нещодавно. У кадрі багатодітна матуся постала разом із молодшим братом, який, як не перестають дивуватися фанати, дуже схожий на свою зіркову сестру. А ще він справжній красень.
"Братику, з днем народження", - підписала відповідний знімок відома телеведуча.
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Молодший брат Катерини Осадчої - засновник Authorial Wakesurf School. Він проводить навчання вейксерфінгу, яким серйозно займається та на змаганнях посідає перші місця з уього виду спорту. Володимир Осадчий веде свою сторінку до Instagram англійською мовою. Він часто публікує знімки, зроблені під час змагань чи поїздок за кордон.
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