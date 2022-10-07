На цей раз Христина Решетник показала стильний образ, який дуже любить носити в осінню пору року.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника часто радує користувачів мережі своєю присутністю в соцмережах. На цей раз Христина показала на своїй сторінці в Instagram стильний образ, який дуже любить. Він, якнайкраще, підходить для осінніх днів.

Христина Решетник зробила знімки біля ліфта, сфотографувавши себе у дзеркалі перед виходом. Перед камерою багатодітна матуся постала у стильному трикотажному костюмі бежевого відтінку. Доповнила вона стильний лук лоферами в тон та коричневою сумочкою. Але головною особливістю її образу стало бордове пончо, яке та накинула зверху.

Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника розпустила волосся та показала на загальний огляд свою натуральну красу, не використавши жодного грама макіяжу.

"Привіт. Жодного макіяжу - це моє улюблене. Ну і пончо-стайл", - написала в кадрах Христина Решетник.

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на Першому національному. Він є ведучим шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

Разом із дружиною Христиною Решетник ведучий виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

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Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.