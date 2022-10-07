На этот раз Кристина Решетник показала стильный образ, который очень любить носить в осеннее время года.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника часто радует пользователей сети своим присутствием в соцсетях. В этот раз Кристина показала на своей странице в Instagram стильный образ, который очень любит. Он, как нельзя лучше, подходит для осенних деньков.

Кристина Решетник сделала снимки возле лифта, сфотографировав себя в зеркале перед выходом. Перед камерой многодетная мамочка появилась в стильном трикотажном костюме бежевого оттенка. Дополнила она стильный лук лоферами в тон и коричневой сумочкой. Но главной изюминкой ее образа стало бордовое пончо, которое та набросила сверху.

Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника распустила волосы и показала на всеобщее обозрение свою натуральную красоту, не использовав ни грамма макияжа.

"Привет. Никакого макияжа - это мое любимое. Ну и пончо-стайл", - написала в кадрах Кристина Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.