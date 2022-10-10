Ведуча Катя Осадча наголосила, що є величезна відмінність в українцях, які сім місяців живуть за часів війни.

Як повідомляє Politeka.net, російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Українська телеведуча Катя Осадча на своїй сторінці в Instagram написала емоційний пост, закликавши українців берегти себе.

Знаменитість зазначила, що зараз вона почувається так, ніби повернулося 24 лютого, коли армія росії віроломно вторглася на територію України. Але ведуча наголосила, що є величезна відмінність в українцях, які сім місяців живуть за часів війни.

"Бережіть себе, дітей. Залишайтеся в укриттях, ми вистоємо!!! Ворог нас хоче зламати в черговий раз і морально теж. Є велика відмінність від 24 лютого, зараз ми сильніші і не піддаватимемося паніці. Тримаємося разом, допомагаємо один одному. Під постом пишіть, якщо потрібна термінова допомога у різних куточках України, швидко реагуватимемо", - звернулася Катя Осадча до українців.

Телеведуча Катя Осадча також висловила співчуття сім'ям загиблих українців внаслідок ракетного удару росії.

"Співчуття сім'ям загиблих і постраждалих. Тварини російські горітимуть у пеклі, ми помстимемося за кожного", - пише телеведуча.

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