Ведущая Катя Осадчая подчеркнула, что есть огромное различие в украинцах, которые семь месяцев живут во времена войны.

Как сообщает Politeka.net, российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram написала эмоциональный пост, призвав украинцев беречь себя.

Знаменитость отметила, что сейчас она чувствует себя так, словно вернулось 24 февраля, когда армия россии вероломно вторглась на территорию Украины. Но ведущая подчеркнула, что есть огромное различие в украинцах, которые семь месяцев живут во времена войны.

"Берегите себя, детей. Оставайтесь в укрытиях, мы выстоим!!! Враг нас хочет сломать в очередной раз и морально тоже. Есть большое отличие от 24 февраля, сейчас мы сильнее и не будем поддаваться панике. Держимся вместе, помогаем друг другу. Под постом пишите, если нужна срочная помощь в разных уголках Украины, будем быстро реагировать", - обратилась Катя Осадчая к украинцам.

Телеведущая Катя Осадчая также выразила сочувствие семьям погибших украинцев в результате ракетного удара россии.

"Соболезнования семьям погибших и пострадавших. Твари российские будут гореть в аду, мы отомстим за каждого", - пишет телеведущая.

Напомним, Катерина Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Катерина Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

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