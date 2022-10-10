Дружина Григорія Решетника висловилася про те, що сталося в Києві, і закликала українців бути обережними.

Як повідомляє Politeka.net, вранці у понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по українських містах — очевидно, це стало помстою за вибух на Кримському мосту. Вибухи та прильоти – у багатьох українських містах.

Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника зізналася на своїй сторінці в Instagram, що чула вибухи у Києві.

Нагадаємо, що у Києві пролунала серія сильних вибухів – росія масовано атакувала Україну ракетам. В результаті атаки є загиблі та постраждалі – просто на дорозі спалахнули машини. Христина Решетник зізналася, що прокинулась від тривоги та також чула звуки вибухів.

"Сьогодні прокинулася від тривоги і, коли збирала дітей до школи, почула серію дуже сильних вибухів! Вся Україна палає. Горіть у пеклі!!! Ненавиджу!!! Молимося і всі в укриття", - закликала Христина Решетник.

Українці в коментарях проклинали росіян за ракетний обстріл і зазначали, що нас не залякати: "Україно, тримайся", "Боже, бережи Україну", "Гори у пеклі русня!!!! Росія країна терорист! Пора це вже визнати на міжнародному рівні", "Іроди прокляті. Безхребетні москалі, немає слів ...", "Як же боляче , але нас не зламати цим".

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.