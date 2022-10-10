Жена Григория Решетника высказалась о произошедшем в Киеве и призвала украинцев быть осторожными.

Как сообщает Politeka.net, утром в понедельник, 10 октября, россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам — очевидно, это стало местью за взрыв на Крымском мосту. Взрывы и прилеты – во многих украинских городах.

Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника призналась на своей странице в Instagram, что слышала взрывы в Киеве.

Напомним, что в Киеве прозвучала серия сильных взрывов – россия массированно атаковала Украину ракетам. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие – прямо на дороге загорелись машины. Кристина Решетник призналась, что проснулась от тревоги и также слышала звуки взрывов.

"Сегодня проснулась от тревоги и, когда собирала детей в школу, услышала серию очень сильных взрывов! Вся Украина пылает. Горите в аду!!! Ненавижу!!! Молимся и все в укрытие", - призвала Кристина Решетник.

Украинцы в комментариях проклинали россиян за ракетный обстрел и отмечали, что нас не запугать: "Украина , держись", "Боже, храни Украину", "Горит в аду русня!!!! Россия страна террорист! Пора это уже вызнать на международном уровне", "Ироды проклятые. Беспозвоночные москали, нет слов...", "Как же больно, но нас не сломить этим".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.