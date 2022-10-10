Маша Єфросиніна із жалем зазначила, що інстаграм точно видалить її звернення за недотримання їхніх правил чи законів.

Як пише Politeka.net, зранку 10 жовтня росія здійснює масовані ракетні удари по багатьох містах України. Після цього українська телеведуча Маша Єфросиніна в Instagram записала відеозвернення англійською мовою, в якій засудила світову спільноту за те, що весь світ мовчки спостерігає за тим, як росія знищує українців.



Маша Єфросиніна із жалем зазначила, що інстаграм точно видалить її звернення за недотримання їхніх правил чи законів. При цьому телеведуча жорстоко зауважила, що немає жодних законів, немає справедливості, немає Бога, адже весь світ тихо дивиться за тим, що відбувається прямо зараз в Україні.

"Весь світ тихо дивиться за тим, що відбувається прямо зараз у моїй країні. Росія - країна-терорист. Росіяни вбивають моїх людей прямо зараз Кожен місто України - Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, у всіх цих містах люди вмирають від ракет прямо зараз", - звернулася Маша Єфросиніна до людей з усього світу.

Крім того, телеведуча додала, що росія - країна-терорист і настав час світові це нарешті визнати.

"Вибух на Кримському мості він назвав терактом? А що він робить прямо зараз? Що відбувається в Україні – це справжній тероризм, а не руйнація мосту. Росія – країна-терорист. Ви маніяк, путін", – додала вона.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.