Маша Ефросинина с сожалением отметила, что инстаграмм точно удалит ее обращение за несоблюдение их правил или законов.

Как пишет Politeka.net, с утра 10 октября россия совершает массированные ракетные удары по многим городам Украины. После этого украинская телеведущая Маша Ефросинина в Instagram записала видеообращение на английском языке, в котором осудила мировое сообщество за то, что весь мир молча наблюдает за тем, как Россия уничтожает украинцев.



Маша Ефросинина с сожалением отметила, что инстаграмм точно удалит ее обращение за несоблюдение их правил или законов. При этом телеведщая жетско заметила, что нет никаких законов, нет справедливости, нет Бога, ведь весь мир тихо смотрит за происходящим прямо сейчас в Украине.

"Весь мир тихо смотрит за происходящим прямо сейчас в моей стране. Россия – страна-террорист. Россияне убивают моих людей прямо сейчас Каждый город Украины – Днепр, Запорожье, Киев, Львов, во всех этих городах люди умирают от ракет прямо сейчас", - обратилась Маша Ефросинина к людям со всего мира.

Кроме того, телеведущая добавила, что россия - страна-террорист и пора миру это наконец признать.

"Взрыв на Крымском мосту он назвал терактом? А что он делает прямо сейчас? Что происходит в Украине – это настоящий терроризм, а не разрушение моста. Россия – страна-террорист. Вы маньяк, путин", – добавила она.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.