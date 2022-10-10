Марія Єфросиніна звернулася до світової спільноти після шаленого обстрілу окупантів по наших містах та людях.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна не змогла залишитися осторонь після масового обстрілу окупантів по українських містах нібито з помсти за обстріляний Кримський міст. Артистка закликала звернути світ на те, що відбувається у центрі Європи і не забувати – війна триває.

«Київ сьогодні… Ранок в Україні почався з масованих обстрілів, є поранені та вбиті. країною було випущено сотні ракет. Весь ранок російські ракети обстрілювали Київ, Суми, Харків, Одесу, Кропивницький, Полтаву, Львів, Івано-Франківськ, Рівне та інші міста.

Вся країна у вогні від ворожих ракет! СВІТ, не зупиняйся! Нам потрібна потужніша зброя, щоб захистити себе! Підтримай Україну! ми маємо знищити зло! ми маємо зупинити путіна» - висловилася Марія.

У мережі українці підтримали заклик:

«Горіти рашистам у пеклі!!; Рашистські сволоти!; 😢немає слів, просто немає слів; людство не придумало таке слово, яке описувало б нашу ненависть до російських кровожерливих нелюдів!; як боляче і тяжко; немає слів; згорять нехай вони».

При цьому телеведуча жорстоко зауважила, що немає жодних законів, немає справедливості, немає Бога, адже весь світ тихо дивиться за тим, що відбувається прямо зараз в Україні.

"Росія – країна-терорист. Росіяни вбивають моїх людей просто зараз Кожне місто України – Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, у всіх цих містах люди вмирають від ракет прямо зараз".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.