Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна не змогла залишитися осторонь після масового обстрілу окупантів по українських містах нібито з помсти за обстріляний Кримський міст. Артистка закликала звернути світ на те, що відбувається у центрі Європи і не забувати – війна триває.

«Київ сьогодні… Ранок в Україні почався з масованих обстрілів, є поранені та вбиті. країною було випущено сотні ракет. Весь ранок російські ракети обстрілювали Київ, Суми, Харків, Одесу, Кропивницький, Полтаву, Львів, Івано-Франківськ, Рівне та інші міста.

Вся країна у вогні від ворожих ракет! СВІТ, не зупиняйся! Нам потрібна потужніша зброя, щоб захистити себе! Підтримай Україну! ми маємо знищити зло! ми маємо зупинити путіна» - висловилася Марія.

У мережі українці підтримали заклик:

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«Горіти рашистам у пеклі!!; Рашистські сволоти!; 😢немає слів, просто немає слів; людство не придумало таке слово, яке описувало б нашу ненависть до російських кровожерливих нелюдів!; як боляче і тяжко; немає слів; згорять нехай вони».

При цьому телеведуча жорстоко зауважила, що немає жодних законів, немає справедливості, немає Бога, адже весь світ тихо дивиться за тим, що відбувається прямо зараз в Україні.

"Росія – країна-терорист. Росіяни вбивають моїх людей просто зараз Кожне місто України – Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, у всіх цих містах люди вмирають від ракет прямо зараз".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.