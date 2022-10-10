Мария Ефросинина обратилась к мировому сообществу после безумного обстрела оккупантов по нашим городам и людям.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина не смогла остаться в стороне после массовых обстрелов оккупантов по украинским городам якобы из мести за обстрелянный Крымский мост. Артистка призвала обратить мир на то, что происходит в центре Европы и не забывать - война продолжается.

«Киев сегодня… Утро в Украине началось с массированных обстрелов, есть раненые и убитые. по стране были выпущены сотни ракет. Все утро российские ракеты обстреливали Киев, Сумы, Харьков, Одессу, Кропивницкий, Полтаву, Львов, Ивано-Франковск, Ровно и другие города.

Вся страна в огне от вражеских ракет! МИР, не останавливайся! Нам нужно более мощное оружие, чтобы защитить себя! Поддержи Украину! мы должны уничтожить зло! мы должны остановить путина» - высказалась Мария.

В сети украинцы поддержали призыв:

«Гореть рашистам в пекле!!; Рашистские сволочи!; 😢нет слов, просто нет слов; человечество не придумало такое слово, яке б описало нашу ненависть к русским кровожадным нелюдям!; как больно и тяжело; нет слов; сгорят пусть они».

При этом телеведущая жетско заметила, что нет никаких законов, нет справедливости, нет Бога, ведь весь мир тихо смотрит за происходящим прямо сейчас в Украине.

"Россия – страна-террорист. Россияне убивают моих людей прямо сейчас Каждый город Украины – Днепр, Запорожье, Киев, Львов, во всех этих городах люди умирают от ракет прямо сейчас".

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.