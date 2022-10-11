Дружина ведучого Христина Решетник зазначила, що разом вони 14 років, та показала сімейні фото.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий романтичний реаліті "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник давно не самотній. 10 жовтня вони з дружиною Христиною відзначили дванадцяту річницю весілля. На честь свята Христина Решетник показала нову сімейну фотосесію на своїй сторінці у Instagram.

Дружина ведучого зазначила, що разом вони 14 років, але уточнила, що їхньому шлюбу 12 років.

"Коханий, непоганий результат на фото. І головне, що будь-які труднощі, навіть війна, тільки зближують, об'єднують ще більше і гартують. Команда на всі свята молимо про єдине – перемогу над ворогом", - додала Христина Решетник.

Крім того, вона опублікувала знімки з фотосесії, на якій позувала їхня родина. Їхні сини Дмитро, Іван та Сашко повторили образи свого знаменитого тата та приміряли білу сорочку з чорними класичними штанами. Христина Решетник тим часрм позувала в елегантних вечірніх сукнях, які зуміли вдало підкреслити її красу.

Користувачі мережі в коментарях залишали слова поздоровлення для пари, а також не забули подарувати сім'ї кілька компліментів.

"Ви - круті. Разом і назавжди", "Найкрасивіша родина", " Яка прекрасна сім'я, захоплююся вами", "Христинка, ви такі класні. Щастя вам на довгі роки", "Щастя вам і вашим діткам. Ви супер родина ", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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