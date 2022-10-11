Как сообщает Politeka.net, ведущий романтических реалити "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник давно не одинок. 10 октября, они с женой Кристиной отметили двенадцатую годовщину свадьбы. На честь праздника Кристина Решетник показала новую семейную фотосессию на своей странице в Instagram.
Жена ведущего отметила, что вместе они 14 лет, но уточнила, что их браку 12 лет.
"Любимый, неплохой результат на фото. И главное, что любые трудности, даже война, только сближают, объединяют еще больше и закаляют. Команда на все праздники молим о едином – победу над врагом", - добавила Кристина Решетник.
Кроме того, она опубликовала снимки из фотосессии, на которой позировала их семья. Их сыновья Дмитрий, Иван и Саша повторили образы своего знаменитого папы и примеряли белую рубашку с черными классическими брюками. Кристина Решетник тем временем позировала в элегантных вечерних платьях, которые сумели удачно подчеркнуть ее красоту.
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Пользователи сети в комментариях оставляли слова поздравления для пары, а также не забыли подарить семье несколько комплиментов.
"Вы - крутые. Вместе и навсегда", "Самая красивая семья", "Какая прекрасная семья , восхищаюсь вами", "Кристинка, вы так классны. Счастье вам на долгие годы", "Счастье вам и вашим деткам. Вы супер семья", - писали в комментариях.
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.