Жена ведущего Кристина Решетник отметила, что вместе они 14 лет, и показала семейные фото.

Как сообщает Politeka.net, ведущий романтических реалити "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник давно не одинок. 10 октября, они с женой Кристиной отметили двенадцатую годовщину свадьбы. На честь праздника Кристина Решетник показала новую семейную фотосессию на своей странице в Instagram.

Жена ведущего отметила, что вместе они 14 лет, но уточнила, что их браку 12 лет.

"Любимый, неплохой результат на фото. И главное, что любые трудности, даже война, только сближают, объединяют еще больше и закаляют. Команда на все праздники молим о едином – победу над врагом", - добавила Кристина Решетник.

Кроме того, она опубликовала снимки из фотосессии, на которой позировала их семья. Их сыновья Дмитрий, Иван и Саша повторили образы своего знаменитого папы и примеряли белую рубашку с черными классическими брюками. Кристина Решетник тем временем позировала в элегантных вечерних платьях, которые сумели удачно подчеркнуть ее красоту.

Пользователи сети в комментариях оставляли слова поздравления для пары, а также не забыли подарить семье несколько комплиментов.

"Вы - крутые. Вместе и навсегда", "Самая красивая семья", "Какая прекрасная семья , восхищаюсь вами", "Кристинка, вы так классны. Счастье вам на долгие годы", "Счастье вам и вашим деткам. Вы супер семья", - писали в комментариях.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

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