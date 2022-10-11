Дружина українського телеведучого Христина Решетник, як і тисячі інших українців, під час повітряних тривог також спускається із синами у безпечне місце.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні, як і 10 жовтня, росія випустила по Україні ракети. У середньому повітряна тривога тривала п'ять годин. Дружина телеведучого Григорія Решетника показала в Instagram, де їм із сім'єю доводиться ховатися у цей час.

Дружина українського телеведучого Христина Решетник, як і тисячі інших українців, під час повітряних тривог також спускається із синами у безпечне місце. Христина опублікувала ролик, на якому показала, як разом із трьома синами знаходиться у підземному паркінгу.

"Діти війни. Сонні та голодні з раннього ранку у укритті. І таких дітей по країні – сотні тисяч. Для чого це їм все – риторичне питання. А ви як сьогодні? У укритті, сподіваюся?", - підписала відео дружина Григорія Решетника.

Варто зазначити, що попри напружену ситуацію та обстріли з боку окупантів дружини Григорій Решетник та Христина Решетник залишилися в Україні. Разом із дружиною Христиною Решетник ведучий виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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