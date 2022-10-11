Жена украинского телеведущего Кристина Решетник, как и тысячи других украинцев, во время воздушных тревог тоже спускается с сыновьями в безопасное место.

Как сообщает Politeka.net, сегодня, как и 10 октября, россия выпустила по Украине ракеты. В среднем воздушная тревога продолжалась пять часов. Жена телеведущего Григория Решетника показала в Instagram, где им с семьей приходится прятаться в это время.

Жена украинского телеведущего Кристина Решетник, как и тысячи других украинцев, во время воздушных тревог тоже спускается с сыновьями в безопасное место. Кристина опубликовала ролик, на котором показала, как вместе с тремя сыновьями находится в подземном паркинге.

"Дети войны. Сонные и голодные с раннего утра в укрытии. И таких детей по стране – сотни тысяч. Для чего это им все – риторический вопрос. А вы как сегодня? В укрытии, надеюсь?", - подписала видео жена Григория Решетника.

Стоит отметить, что несмотря на напряженную ситуацию и обстрелы со стороны оккупантов супруги Григорий Решетник и Кристина Решетник остались в Украине. Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

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