Як повідомляє Politeka.net, 11 жовтня солістка рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна відзначає день народження. Співаці виповнюється 32 роки. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому написала про своє найголовніше побажання та прохання до українців.

Юлія Саніна, швидше за все, не святкує, оскільки трагічні події в Україні затьмарюють увесь дух особливого дня. Проте співачка попросила продовжувати підтримувати українських захисників і не забувати про них.

"Ще один день масованого обстрілу та терору по всій території України. Більше нічого для мене не має значення сьогодні. Болить "у всіх областях". Якщо любите мене – задонайте ще раз на ЗСУ. А я загадаю сьогодні нашу швидку перемогу та хворобливе покарання всім причетним до цього хорору", - написала солістка рок-гурту "The Hardkiss" .

Крім того, Юлія Саніна опублікувала фото з пошкодженим дахом від обстрілу в Києві, на якому майорить український прапор, що трохи обгорів, а також інші кадри з руйнуваннями міста. Користувачі мережі не лише привітали артистку та одразу ж підтримали улюблену співачку.

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