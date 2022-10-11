Как сообщает Politeka.net, 11 октября солистка рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина отмечает день рождения. Певице исполняется 32 года. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором написала о своем самом главном пожелании и просьбе к украинцам.

Юлия Санина скорее всего, не празднует, поскольку трагические события в Украине омрачают весь дух особого дня. Тем не менее, певица попросила продолжать поддерживать украинских защитников и не забывать о них.

"Еще один день массированного обстрела и террора по всей территории Украины. Больше ничего для меня не имеет значения сегодня. Болит "во всех областях". Если любите меня – задонатьте еще разок на ВСУ. А я загадаю сегодня нашу скорейшую победу и болезненное наказание всем причастным к этому хоррору", – написала солистка рок-группы "The Hardkiss".

Кроме того, Юлия Санина опубликовала фото с поврежденной крышей от обстрела в Киеве, на котором развевается чуть обгоревший украинский флаг, а также другие кадры с разрушениями города. Пользователи сети не только поздравили артистку и сразу же поддержали любимую певицу.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.



