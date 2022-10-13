Українська актриса Наталія Денисенко, чоловік якої служить у лавах ЗСУ, в умовах повномасштабної війни переживає непростий час, адже кінематограф стоїть на паузі. Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розповіла в інтерв'ю для "24 Каналу", як заробляє гроші для своєї родини під час повномасштабної війни в Україні.

Актриса розкрила, що разом із чоловіком Андрієм Фединчиком багато працювала до повномасштабної війни, щоби придбати будинок. За цей час зібралася, за словами Наталії Денисенко, солідна сума, тому зараз вони почуваються комфортно.

"До війни ми дуже багато працювали. Дуже багато. Тому маємо досить непогані заощадження та живемо на них. Ми збирали гроші додому. Будинку немає, але є за що жити. Також є якась робота в озвучуванні, в інстаграм-колабораціях". Ось на це ми й живемо", - поділилася Наталка Денисенко.

Наразі чоловік Наталки, актор Андрій Федінчик, служить у ЗСУ, а вона займається волонтерською діяльністю та влаштовує благодійні поетичні вечори. Вона також зазначила, що незабаром мають розпочатися зйомки серіалу, де вона має роль.

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