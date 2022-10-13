Украинская актриса Наталья Денисенко, муж которой служит в рядах ВСУ, в условиях полномасштабной войны переживает непростое время, ведь кинематограф стоит на паузе. Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала в интервью для "24 Канала", как зарабатывает деньги для своей семьи во время полномасштабной войны в Украине.

Актриса раскрыла, что вместе с мужем Андреем Фединчиком много работала до полномасштабной войны, чтобы приобрести дом. За это время собралась, по словам Натальи Денисенко, солидная сумма, поэтому сейчас они чувствуют себя комфортно.

"До войны мы очень много работали. Очень много. Поэтому имеем достаточно неплохие сбережения и живем на них. Мы собирали деньги на дом. Дома нет, но есть за что жить. Также есть какая-то работа в озвучивании, в инстаграм-коллаборациях. Вот на это мы и живем", — поделилась Наталка Денисенко.

Сейчас муж Наталки, актер Андрей Фединчик, служит в ВСУ, а она занимается волонтерской деятельностью и устраивает благотворительные поэтические вечера. Она также отметила, что вскоре должны начаться съемки сериала, где у нее есть роль.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.