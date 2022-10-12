Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і шоумен Олександр Педан відзначив разом зі своєю дружиною Інною 19-ту річницю весілля. У частину свята знаменитість опублікував на своїй сторінці у Instagram-stories романтичний знімок зі своєю дружиною.

Подружжя відсвяткувало "гранатове весілля", Олександр Педан не втримався і опублікував їхнє спільне фото. Подружжя сфотографувалося під час прогулянки у парку. Видно, що через 19 років вони щасливі разом. Інна широко посміхалася до камери, а Педан цілував її в щоку.

Як зізнався Олександр Педан, він спочатку не зрозумів, що гранат – це такий фрукт:

"Ми з Інною Педан 19 років разом. Люблю безмежно. Вранці мама привітала нас з "гранатовим" весіллям. Ледве згадав, що "гранат", це такий фрукт. Мені всі написали, що "гранатове" весілля на честь дорогоцінного каменю. Дякую вам ! І моїй гранатової дружині", - написав Педан.

Інна та Олександр Педан зустрілися вперше ще у шкільні часи – у 9 класі під час гри у шкільному КВК. Невдовзі їх звела в університеті у Хмельницькому, звідки обоє родом, і з того часу вони не розлучалися. У подружжя є двоє дітей – 17-річна дочка Валерія та син Марк, якому у грудні виповниться 6 років.

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