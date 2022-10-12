Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведучий и шоумен Александр Педан отметил вместе со своей супругой Инной 19-ую годовщину свадьбы. В часть праздника знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram-stories романтический снимок со своей женой.

Супруги отпраздновали "гранатовую свадьбу", Александр Педан не удержался и опубликовал их совместное фото. Супруги сфотографировались во время прогулки в парке. Видно, что даже спустя 19 лет они счастливы вместе. Инна широко улыбалась в камеру, а Педан целовал ее в щеку.

Как признался Александр Педан, он сначала не понял, что гранат – это такой фрукт:

"Мы с Инной Педан 19 лет вместе. Люблю безгранично. Утром мама поздравила нас с "гранатовой" свадьбой. Едва вспомнил, что "гранат", это такой фрукт. Мне все написали, что "гранатовая" свадьба в честь драгоценного камня. Спасибо вам! И моей гранатовой жене", — написал Педан.

Инна и Александр Педан встретились впервые еще в школьные времена – в 9 классе во время игры в школьном КВН. Вскоре судьба их свела в университете в Хмельницком, откуда оба родом, и с тех пор они не расставались. У супругов есть двое детей – 17-летняя дочь Валерия и сын Марк, которому в декабре исполнится 6 лет.

Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.