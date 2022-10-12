Співак MELOVIN переконаний, що в країні, яка прагне європейського майбутнього, таких проблем виникати не повинно.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров ), який у 2021 році здійснив камінг-аут і зізнався, що відчуває симпатію як до чоловіків, так і до жінок, порушив важливу тему прав ЛГБТ-спільноти.

Музикант поділився в Instagram постом бойового медика ЗСУ Аліни Сарнатської , в якому вона розповіла про проблеми людей із нетрадиційною орієнтацією через відсутність потрібних законів.

Аліна Сарнатська поділилася: "Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, тому що вони не родичі. Загинула військова медик і у її дружини можуть забрати семирічну доньку, адже за документами – це чужа дитина. Разом із сотнями тисяч людей я чекаю на закон про одностатеві шлюби".

У зв'язку з цим MELOVIN звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням дозволити в країні одностатеві шлюби. Він підкреслив, що зараз як ніколи слушний час для вирішення подібних питань.

Співак MELOVIN переконаний, що в країні, яка прагне європейського майбутнього, таких проблем виникати не повинно, а тому закон, який дозволяє одностатеві шлюби в Україні, має бути прийнятий якнайшвидше.

"Не на часі? Розумію, що це довгий процес! Але я стояв і стоятиму за свободу людей і народу! Тому що свобода – це Україна! Це моя держава, і я всередині всіх процесів!.. Пане президент, президент вільної та незалежної країни! Час! До часу!" – написав співак Костянтин Бочаров .

Нагадаємо, Melovin після різких висловлювань про мовне питання показав закулісся зйомок.

Як повідомляла Politeka, Melovin різко висловився на тему мовного питання, з'явилося відео.

Також Politeka писала, MELOVIN різко висловившись про російськомовних співаків зізнався, чого боїться найбільше через них.