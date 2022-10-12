Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров), который в 2021 году совершил каминг-аут и признался, что испытывает симпатию как к мужчинам, так и к женщинам, поднял важную тему прав ЛГБТ-сообщества.
Музыкант поделился в Instagram постом боевого медика ВСУ Алины Сарнатской, в котором она рассказала о проблемах людей с нетрадиционной ориентацией из-за отсутствия нужных законов.
Алина Сарнатская поделилась: "Моего друга военного не пускают к его парню в реанимацию, потому что они не родственники. Погибла военная медик и у ее жены могут забрать семилетнюю дочь, ведь по документам – это чужой ребенок. Вместе с сотнями тысяч людей я жду закон об однополых браках".
В связи с этим MELOVIN обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить в стране однополые браки. Он подчеркнул, что сейчас как никогда подходящее время для решения подобных вопросов.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона: первые подробности
НБУ выводит из обращения популярные банкноты: с какой даты, что будет вместо и нужно ли их обменивать
Ушел из жизни знаменитый украинский юморист, подробности трагедии: "Очень жаль..."
Певец MELOVIN убежден, что в стране, которая стремится к европейскому будущему, таких проблем возникать не должно, а поэтому закон, разрешающий однополые браки в Украине, должен быть принят как можно быстрее.
"Не ко времени? Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять за свободу людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство, и я внутри всех процессов!.. Господин президент, президент свободной и независимой страны! Пора! Ко времени!" – написал певец Константин Бочаров.
Напомним, Melovin после резких высказываний о языковом вопросе показал закулисье съемок.
Как сообщала Politeka, Melovin резко высказался на тему языкового вопроса, появилось видео.
Также Politeka писала, MELOVIN резко высказавшись о русскоязычных певцах признался, чего боится больше всего из-за них.