Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який є суддею "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зайнявся організацією благодійних вечерь для збирання коштів. А ще Ярославський почав писати книгу про українську кухню разом із колегою Ольгою Мартиновською. Вже нещодавно Володимир вирушив до Нью-Йорка, де також готується до благодійного вечора, на який запрошено виступити Тіна Кароль.

Не забуває Володимир і про Інстаграми. де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу під час прогулянки Ярославський похвалився стильним чином.

Зірка йшов у бейсболці та із закрученими вусами, гуляючи мегаполісом.

"А мені подобається", - написав Ярославський у сторіс.

До цього Володимир поділився публікацією про росіян.

"Вони бажають нашої смерті. Ми бажаємо жити у світі. Ми об'єдналися і 8 місяців захищаємо нашу землю, а вони не можуть зрозуміти – у них на шляху зла немає майбутнього", – написав Ярославський.

Нагадаємо, Ярославському з "Майстер Шеф" знадобилася допомога лікарів: несподіване фото

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився новим рецептом і розбурхав українців кадрами.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" похвалився своєю пишною гордістю .



