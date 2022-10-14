Популярна українська актриса Ксенія Мішина показала зустріч, що інтригує, на кадрах в Інстаграм.

Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою" на відомому шоу, зуміла запам'ятатися багатьом не лише завдяки яскравим кадрам на проекті. Зараз зірка займається підготовкою до нових зйомок і наважилася розповісти про духовні практики, які їй свого часу допомогли.

З переможцем проекту "Холостячка" Ксенія розпрощалася зненацька і не стала конкретно говорити, через що стався цей розрив. Пара жила разом і навіть планувала майбутнє, проте після розлучення Ксенія обірвала усі зв'язки з екс-обранником.

Нещодавно Мишиною вдалося привернути увагу фанатів знову завдяки новим Сторі. Артистка зустрілася з Максимом Тарапатою - учасником "Холостячки" другого сезону із Златою Огневич.

На вечері Мішина виставила невелике відео, лаконічно написавши: "Хто це?".

«Спочатку розповім вам історію. Я нещодавно усвідомила, наскільки великий і глибокий шлях я пройшла у пізнанні духовності та особисто для себе останніми роками. Було все:

Ретрити серед сильних вчителів; поглиблення, які не можна проходити без ініціацій – посвяти за допомогою майстрів; прийняття та опір тому, що відбувається в житті. Але залишилося ще кілька справ, які я не реалізувала» - зізналася Ксенія

Нагадаємо, що засмучена зірка "Фортечної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємність.

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